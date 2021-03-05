6 марта ожидается магнитная буря. Она будет умеренная, но достаточная, чтобы у людей болели головы и ухудшилось самочувствие.

12-13 марта прогнозируется средняя магнитная буря, но она будет затяжная. Это причинит ухудшение самочувствия и настроения у многих людей.

15 марта Землю снова накроет магнитной бурей средней интенсивности.

А 18-19 марта ожидается сильная магнитная буря уровня G1. В эти дни ухудшение самочувствия и нарушение режима могут почувствовать даже те, кто не склонен к метеозависимости. 20 марта буря пойдет на спад, но этот день еще будет тяжелым для метеозависимых людей.