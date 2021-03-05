Землю накроет двухдневная магнитная буря

6 марта ожидается магнитная буря. Она будет умеренная, но достаточная, чтобы у людей болели головы и ухудшилось самочувствие.

12-13 марта прогнозируется средняя магнитная буря, но она будет затяжная. Это причинит ухудшение самочувствия и настроения у многих людей.

15 марта Землю снова накроет магнитной бурей средней интенсивности.

А 18-19 марта ожидается сильная магнитная буря уровня G1. В эти дни ухудшение самочувствия и нарушение режима могут почувствовать даже те, кто не склонен к метеозависимости. 20 марта буря пойдет на спад, но этот день еще будет тяжелым для метеозависимых людей.

Основные нарушения, которые вызывает магнитная буря:

  • Нарушение концентрации и спад работоспособности
  • Раздражительность, апатия, ухудшение настроения
  • Головная боль, мигрени
  • Сонливость и нарушения сна
  • Общее ухудшение самочувствия
  • Нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, скачки давления
  • Агрессивность, конфликтность, замкнутость
  • Сильная усталость, физическая и эмоциональная
  • Ухудшение психических и психологических расстройств, обострение депрессии

Как помочь организму в дни магнитных бурь

Медики рекомендуют придерживаться правильного распорядка дня и соблюдать график полноценного сна. Накануне магнитных бурь ложиться спать немного раньше.

Рацион питания должен быть сбалансированным и насыщенным. Кофеин и алкогольные напитки стоит снизить до минимальной дозы, а жирную и тяжелую пищу – исключить полностью. Воды и травяного чая – увеличить.

Полезны прогулки на свежем воздухе, особенно под солнечными лучами, но и в плохую погоду отказываться от прогулок не стоит.

Для нервной системы можно принять вечером расслабляющую ванную с ароматическими маслами, а утром – контрастный душ. Можно сходить поплавать в бассейн.

Людям с хроническими заболеваниями стоит ограничить физическую и эмоциональную нагрузку, больше отдыхать, дышать свежим воздухом и обязательно держать под руками необходимые лекарства и телефон.

Источник:https://www.rbc.ua

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