Колебаться магнитное поле начнет 21 октября, а вот самый пик будет приходиться на 22 и 23 числа.

Каждому человеку, а особенно метеозависимому, важно знать, когда состоится магнитная буря, чтобы максимально к ней подготовиться. Во второй половине октября 2020 года ожидается достаточно мощная магнитная буря, пик которой будет длиться с 22 по 25 число. Важно понимать, как можно защититься от ее воздействия и какой день считается самым опасным, предупреждает rsute.ru.

Магнитная буря во второй половине октября будет достаточно продолжительной.

Колебаться магнитное поле начнет 21 октября, а вот самый пик будет приходиться на 22 и 23 числа. С 24 октября действие бури будет ослабевать. Остатки магнитных колебаний можно ощущать до 30 числа.

С 21 числа начнется магнитная буря, которой был присвоен класс G1, но вот 25 октября ее активность возрастет.

Важно заметить, что у магнитных бурь есть пять уровней G1, G2, G3, G4 и G5. Если колебания слабые, то можно ощутить незначительное ухудшение самочувствия, а также под ее воздействием окажутся энергосистемы, животные и птицы. Чем выше степень магнитной бури, тем больше она оказывает на людей и все живые организмы на Земле, и даже технику.

Если человек сильно зависит от магнитных бурь, то ему необходимо следить за прогнозом специалистов, чтобы успеть подготовиться к ее влиянию и постараться снизить ее воздействие.

У каждого человека проявления от воздействия магнитных бурь свое, и если есть хронические заболевание, то их воздействие может сказываться сильнее:

может ощущаться отсутствие сил и проявление апатии;

сильные головные боли;

учащенное сердцебиение;

если психика неустойчива, то могут появляться неконтролируемые приступы агрессии;

хронические заболевания могут обостриться и важно иметь под рукой лекарства, которые могут помочь облегчить состояние.

Что может помочь облегчить состояние в период магнитной бури:

стоит максимально снизить физическую нагрузку;

не надо длительно находиться на активном солнце;

при выполнении важно работы или вождении автомобиля, если эти дела нельзя отложить, необходимо быть особенно внимательными;

необходимо как можно больше находиться на свежем воздухе или хорошо проветривать помещения;

пить достаточное количество воды и травяных чаев;

пища должна быть легкой.

Важно заметить, что при первых проявлениях влияния магнитных, не стоит без назначения врача применять какие-то серьезные медикаменты.