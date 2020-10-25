Фильм «Борат-2» — это коммерческий проект. Авторы фильма провоцируют официальный протест властей РК, что станет лучшей рекламой фильму.
Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РК, передает МИА «Казинформ».
«В провокационных целях насмешкам подвергаются и народ Казахстана, и его государственные символы. Нотный протест бессмысленен, поскольку не имеет адресата. Чем больше ажиотажа, тем больше прибыли заработают авторы фильма. Получение сверхприбыли подталкивает авторов к продолжению фильма. По сути фильм имеет ярко выраженную форму расизма и ксенофобии. Наши граждане справедливо возмущены откровенными расистскими выпадами», — заявили в МИД РК.