«В провокационных целях насмешкам подвергаются и народ Казахстана, и его государственные символы. Нотный протест бессмысленен, поскольку не имеет адресата. Чем больше ажиотажа, тем больше прибыли заработают авторы фильма. Получение сверхприбыли подталкивает авторов к продолжению фильма. По сути фильм имеет ярко выраженную форму расизма и ксенофобии. Наши граждане справедливо возмущены откровенными расистскими выпадами», — заявили в МИД РК.