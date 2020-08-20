В настоящее время продолжающаяся эпидемия коронавируса в мире создает определенные трудности для казахстанских студентов, обучающихся за рубежом, передает Otyrar.KZ.

Во многих странах приостановлено регулярное авиационное и транспортное сообщение, запрещен въезд для иностранных граждан, сохраняется режим карантина.

Зарубежные учебные заведения переходят на дистанционный формат обучения для иностранных студентов.

В этой связи для координации и оказания помощи казахстанским студентам в Министерстве иностранных дел создан Оперативный штаб, куда вошли как сотрудники Центрального аппарата, так и консульские работники за рубежом.

Консулы в странах пребывания устанавливают связь с каждым университетом и выясняют предлагаемый формат обучения для иностранных студентов.

Вместе с тем, штаб МИД находится в контакте с иностранными посольствами, аккредитованными в Казахстане.

Штабом оказывается содействие нашим студентам по установлению связи с университетами, в получении виз, в вопросах въезда в ту или иную страну и пересечение границы и т.д.

По всем вопросам просим студентов и их родителей обращаться в Оперативный штаб МИД РК по следующим контактам: +7 (7172) 72-00-46, 72-00-47, 72-05-49, электронная почта — covid19@mfa.kz.