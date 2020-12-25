Российские депутаты не на шутку разозлили казахстанцев. Два политика высказались о том, что «казахстанские земли принадлежали России, мол, они выданы нам лишь в аренду».

Одиозное высказывание российского депутата попало под шквал критики казахстанцев. В министерстве иностранных дел республики наконец прервали молчание.

«Сегодня обсуждается злободневный вопрос, который будоражит все наше общество. Наши коллеги из России сейчас высказываются, посягая на наш суверенитет, на целостность нашей границы. МИД направил ноту протеста. Хотел бы узнать, ответили ли они на неё? Что собирается предпринять МИД, какова Ваша позиция, как должны поступать депутаты в этой ситуации?», — недоумевает Омархан Оксикбаев, депутат Мажилиса Парламента РК.

Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди назвал высказывания Федорова «бредом сивой кобылы».

«Если говорить о словах Федорова, и вчера также он повторился, то я как казах и гражданин Казахстана хочу сказать, это задевает мою гордость. Имея высшее образование, зная историю нашей родины, я бы ответил на это на русском языке: это бред сивой кобылы. Когда такие вопросы поднимаются, в первую очередь надо опираться на историков, ученых», — говорит Мухтар Тлеуберди, министр иностранных дел РК.

По словам министра, они передали ноту протеста Москве. Правда, россияне на нее не отвечают. Министр иностранных дел заверил, что высказывания политиков не являются позицией официальной Москвы.

«Мой заместитель принял его, и тогда мы передали ноту протеста, официально выразив позицию МИДа. Согласно имеющейся практике, они официально на нее не отвечают. Но нам сообщили о принятых мерах. Они связались с парламентом и администрацией президента и высказали критику в отношении подобного рода высказываний», — уверен министр иностранных дел РК.

Напомним, что ранее прокомментировал высказывания депутатов соседней страны и глава Туркестана. Рашид Аюпов призвал жителей Казахстана не обращать внимания на нелепые высказывания.

«Отсутствие сооружения на определенных частях твоей территории не лишает тебя прав на данные части. Так ведь? Мы народ, который принял, поддержал представителей многих национальностей и до сих пор это делает. Вы поймите, высказывание этих депутата ничего не значит, их даже никто не знает. Во-первых, так как сказали они, не принимает всерьез. Россия собственно как и ее президент не считают так. Но, если нужно будет отстаивать это правду, мы готовы в любое время», — говорит Рашид Аюпов аким, г. Туркестана.

Глава духовной столицы подчеркнул, что во время пандемии лучше побеспокоиться о своем здоровье и близких.