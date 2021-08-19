Казахстан внимательно следит за развитием ситуации в Афганистане.

Наступает очередной решающий момент в истории этой страны. Многолетний конфликт должен быть решен самим афганским народом, говорится в официальном сообщении.

Казахстан призывает все причастные стороны обеспечить мирный транзит власти как главной предпосылки внутренней стабилизации. Мы поддерживаем заявление Совета Безопасности ООН о создании инклюзивного и репрезентативного правительства, уважении прав национальных меньшинств и женщин, недопущении присутствия групп, представляющих угрозу другим государствам, соблюдении международного права.

Выполнение этих положений должно стать необходимым условием для начала диалога с новой властью Афганистана.

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