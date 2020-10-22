Стихийную торговлю птицей и всякой живностью на территории Крытого рынка в Абайком районе необходимо прекратить, — потребовал аким города Шымкента Мурат Айтенов на отчетной встрече.

Он не только высказал критику в адрес чиновников и представителей правоохранительных органов, но и поручил в короткие сроки навести порядок. Как решаются коммунальные и другие проблемы в Абайском районе тоже обсудили на отчетной встрече.

Ответ перед городским главой сегодня держал аким Абайского района Бухарбай Парманов. В районе, с более трёхсоттысячным населением, много нерешенных проблем. Часть из них досталась по наследству. Давно ждут своего решения вопросы водоснабжения и газификации, строительства дорог и электроснабжения, присоединенных к городу жилых массивов из Сайрамского и Ордабасинского районов.

Бухарбай ПАРМАНОВ, аким Абайского района:»В этом году из бюджета выделены деньги на строительство водопровода в сёлах Кызылжар, Ынтымак, а также Жанаталап. До конца этого года строительные работы завершатся. Также сейчас ведутся работы по ремонту дорог и тротуаров. Подводим электричество».

Беззубость — как со стороны чиновников, так и правоохранительных органов — следствие бездействия? Так расценил городской глава невозможность справиться со стихийной торговлей собаками, кошками и другой живностью на Крытом рынке. Антисанитария, шум, бесконечный поток транспорта и хаотичные стоянки на рынке. Проблемы жителей домов вокруг «Крытого рынка» не решаются много лет.

Мурат Айтенов, аким г. Шымкента:»Почему до сих пор нельзя привести в порядок рынки. Почему нельзя остановить стихийную торговлю. Почему на Крытом рынке до сих пор торгуют живой птицей и домашними животными. Наверное, недостаточно проводили разъяснительную работу среди населения. Поручаю руководителю управления сельского хозяйства и правоохранительным органам принять соответствующие меры».

Фасады ветхих многоэтажек, которые давно не соответствуют званию третьего мегаполиса страны, продолжат обновлять. И делать это будут за счет инвесторов. Обещают в Абайском акимате заняться сейсмоусилением и модернизацией проблемных домов. Аварийными в районе признаны 7 многоэтажек.

Мурат Айтенов, аким г. Шымкента:» С аварийными домами надо что-то делать. По модернизации домов, можно решить вопрос по ГЧП, а также привлекая инвесторов. Решили ведь проблему жителей дома по улице Водопьянова, нашелся инвестор, построил дом, скоро заселение. Не надо ждать, когда в ветхих домах случится пожар или какое то ЧП».

Районному Департаменту госдоходов поручено увеличить поступления в бюджет. Налогоплательщиков там насчитали свыше 17 тысяч. От собранных средств зависит подведение в жилые массивы такой нужной инфраструктуры.

Шынар Оразова