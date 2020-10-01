Национальный Банк Казахстана с 1 октября 2020 года запускает в промышленную эксплуатацию сервис удаленной биометрической идентификации для получения финансовых услуг.

Данный сервис предусматривает возможность получения финансовых услуг без физического посещения финансовой организации с применением технологии «распознавания лица». Оператором системы является дочерняя организация Национального Банка – РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов» (КЦМР).

Удаленная биометрическая идентификация позволяет участникам финансового рынка дистанционно идентифицировать клиентов и оказывать им такие услуги, как открытие банковских счетов и депозитов, выпуск платежных карточек, кредитование.

«Внедрение удаленной биометрической идентификации отвечает новым вызовам на фоне сложной эпидемиологической ситуации в мире. Использование сервиса финансовым сообществом расширит список услуг, которые предоставляются населению дистанционным способом», — сообщил заместитель Председателя Национального Банка Казахстана Есжан Биртанов.

Сервис доступен как банкам, так и страховым компаниям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, платежным и микрофинансовым организациям.

Сервис разработан Национальным Банком совместно с участниками финансового рынка. Система была запущена в пилотном режиме в апреле текущего года. За это время сервис позволил 11 банкам второго уровня оказать населению 2,8 млн банковских услуг.

Механизм удаленной идентификации, реализуемый Национальным Банком РК, является еще одним шагом на пути к цифровизации финансового сектора Казахстана.