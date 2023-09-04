Сенат согласовал кандидатуру Тимура Сулейменова на пост председателя Нацбанка РК

Кандидатуру Сулейменова, которую представил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в понедельник согласовал сенат парламента.

Сулейменов с января 2022 года был первым заместителем руководителя администрации президента (АП), до этого с июля 2019 года он был заместителем руководителя АП, а еще раньше – с марта 2019 года был помощником президента.

Напомним, ранее президент Касым-Жомарт Токаев после высказанной в послании критики освободил Галымжана Пирматова с поста главы Нацбанка.

Тимур Сулейменов сразу же отметил, что базовую ставку можно снизить:

«Инфляция — самый опасный процесс нашей экономики. Его следует решить в первую очередь. Если есть условия, то ставку можно снизить».