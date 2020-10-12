Житель Туркестанской поблагодарил полицейских за помощь в оформлении документов.

Сотрудники миграционной службы Сарыагашского РОП п оказывают помощь людям с ограниченными возможностями, помогая им с оформлением документов.

У пенсионера Рахматуллы Сейдуалиева истек срок удостоверения личности. Зная, что пожилому человеку трудно передвигаться, старший инспектор миграционной службы Сарыагашского РОП майор полиции Димаш Абдуманапов и главный специалист Маржан Омарова помогли пожилому человеку с обновлением удостоверения.

«Мне очень трудно двигаться самостоятельно. При этом необходимо было прийти и переоформить удостоверение. Сотрудники миграционной полиции Сарыагашского района в кратчайшие сроки оформили мне документы.Спасибо всем полицейским!» — от всей души поблагодарил дедушка полицейских.

Сотрудники полиции Махтааральского ОП постоянно оказывают безвозмездную помощь местным жителям, в том числе ветеранам ВОВ и людям с ограниченными возможностями. Работа в этом направлении будет продолжена и в дальнейшем.