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Сколько казахстанцы платят за паспорт и удостоверение личности

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

Паспорт и удостоверение личности остаются одними из самых востребованных документов в Казахстане. За первое полугодие 2026 года их оформили более 1,5 млн граждан. Только в июне документы получили свыше 269 тысяч человек.

Оформить паспорт можно в любом ЦОНе независимо от места регистрации. Госпошлина за паспорт на 36 страниц составляет 34 600 теңге, на 48 страниц — 51 900 теңге. Детский паспорт обойдется в 17 300 теңге.

Удостоверение личности впервые оформляется по достижении 16 лет. Первичная выдача документа, а также его замена после истечения срока действия осуществляются бесплатно. При утере удостоверения необходимо уплатить госпошлину в размере 865 теңге.

Стандартный срок изготовления паспорта и удостоверения личности составляет до 15 рабочих дней. При необходимости предусмотрена возможность ускоренного оформления документов.

Казахстанцам рекомендуют перед поездками и другими важными событиями заранее проверять срок действия документов и своевременно обращаться за их заменой.

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