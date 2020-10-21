Она находилась в заблокированном помещении и не могла самостоятельно выйти.

В 10 часов 37 минут 21 октября поступило сообщение на пульт «101» о пожаре в здании Дорожно-транспортного колледжа по ул. Б. Момышулы.

Прибывшие пожарные подразделения определили, что на 2-м этаже в кабинете 4-х этажного здания вспыхнула оргтехника и мебель на площади 15 кв.м. Общая площадь этажа 1504 кв.м.

Учебный процесс ведется в онлайн-формате, поэтому учащихся в колледже не было, сообщает Группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС г.Шымкент.

Пожар локализован в 10-56 и ликвидирован в 11.07. Пожарные спасли 3 человека из числа персонала колледжа.

В ходе эвакуации заместитель начальника пожарной части №3 капитан гражданской защиты Роман Письменский спас беременную женщину. Она находилась в заблокированном помещении и не могла самостоятельно выйти, так как из-за густого дыма невозможно было найти выход. Успокоив женщину, Роман Письменский надел на нее противогаз и вывел наружу.

Оперативные и грамотные действия пожарного помогли спасти две жизни.

В тушении пожара были задействованы 26 человек личного состава Службы пожаротушения и 5 единиц техники, 6 человек личного состава и 2 единицы техники Департамента полиции. Погибших и пострадавших нет.