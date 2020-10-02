1 октября стартовало голосование на праймериз партии «Nur Otan».

Голосование продлится 3 дня, с 00.00 часов 1 октября до 14.00 часов 3 октября. Отдать свой голос за выбранных кандидатов партийцы смогут как дистанционно, так и очно.

Онлайн-голосование на внутрипартийных выборах «Nur Otan» доступно через мобильное приложение или сайт выборов primaries.kz посредством любого интернет-браузера. В Шымкенте 151 кандидатов , участвующих в праймеризе. За достойных будут голосовать 35 200 партийцев, которые прошли авторизацию.

Бахадыр НАРЫМБЕТОВ, первый заместитель председателя Шымкентского филиала партии «Nur Otan»:»С четырех районов г. Шымкента победителей будет 51 кандидат , 9 — выберет председатель филиала, аким города. Из 60 партийцев достойные будут представлять ««Nur Otan»». В маслихате 30 депутатов, так что на одно место по 2 кандидата получается».

Напомним, голосовать члены партии могут только после авторизации на портале выборов.

Авторизация производится по принципу «Один ИИН — один телефонный номер — один IP-адрес». Таким образом партия исключила возможности фальсификаций с «накруткой» голосов.Каждый член партии, включая участников праймериз, имеет право проголосовать за любое количество кандидатов, но только в рамках своего избирательного региона.

Количество отданных за кандидата голосов определит его личный праймериз-рейтинг. По завершении подсчета голосов и проверки данных, 5 октября будут опубликованы окончательные результаты — списки кандидатов праймериз с указанием их рейтингов.