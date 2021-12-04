Народные избранники Шымкента будут следить не только за суммами выделяемых средств на посадку зеленого пояса, но и за тем, чтобы работники качественно выполняли свою работу.

Кто и как отвечает за зеленые насаждения в городе, сколько денег выделено и сколько деревьев посажено? Депутаты встретились с работниками лесхоза, которые пожаловались на нехватку кадров и низкую зарплату.

На 900 гектарах земли посадили около 200 тыс. саженцев карагача. Большая часть уже засажена, но есть и проблемы. На полях нет автоматической поливной системы, воду придется привозить цистернами и поливать вручную, еще одна проблема — это чужой скот, который регулярно ломает саженцы, а контролировать эту работу практически некому: в лесхозе работать никто не хочет — зарплата не устраивает.

«У нас есть проблемы: на территории нет поливной воды, нужно будет цистернами поливать, а это сложно, на самом деле, на такую территорию, просим вас помочь. Тут много чужого скота, мало людей которые будут следить за этим. Нужна лошадь, чтоб можно было объезжать и разгонять скот», — говорит директор парка Сабыржан Арыспай.

Зеленый пояс — это кислород города, благодаря которому жители могут дышать свежим воздухом. Для этого нужен контроль не только выделяемых средств, говорят депутаты, нужно, чтоб работа была качественной, чтоб деревья все росли. В партии Нур Отан ведут контроль всех направлений дорожной карты, исполнять которые обязан каждый чиновник.

«Мы выслушали работников, обязательно обсудим всё с коллегами и постараемся, чтобы озвученные проблемы решились. На местах мало людей, многие не хотят сюда идти из-за низкой зарплаты», — говорит Айгерим Джумакулова, депутат маслихата г. Шымкента.

На посадку двухсот тысяч саженцев карагача из бюджета выделено 22 млн тенге, в акимате уверяют, что большую часть уже посадили. Депутаты в свою очередь заверили, что проверять будут все и контролировать, как принялись деревья.

Шуддин Саидов