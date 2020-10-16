В результате серьезной аварии, произошедшей утром в Шымкенте, скончалась мать четверых детей.

ДТП произошло около семи часов утра на пересечении улиц Аргынбекова и Казиева. На перекрестке столкнулись автомобили Мерседес и Лада приора.

По полученным данным, оба автомобиля двигались на встречу друг по улице Аргынбекова. Водитель Мерседеса приступил к маневру поворота налево на улицу Казиева. Двигавшийся на скорости по улице Аргынбекова водитель Лады не успел среагировать. От мощного удара, который пришелся в боковую часть мерседеса, обе машины развернуло. В этом прошествии пострадали водитель и две пассажирки Мерседеса.

Невольным очевидцем аварии стал и новый руководитель шымкентского горздрава Бахытжан Позилов, ехавший на работу. Он и вызвал бригаду медиков и до приезда неотложки оказывал пострадавшим первую медицинскую помощь. Пострадавших доставили в первую городскую больницу. 43-летняя женщина, получившая тяжелые травмы была госпитализирована в реанимационное отделение, где позже, так и не придя в сознание, скончалась.

Заведующий приемным отделением первой городской клинической больницы Уткиржан Молдаханов: Утром, в 7часов тридцать минут, в приемное отделение были доставлены три человека. Первой привезли 43-летнюю женщину. При поступлении находилась в травматическом шоке и в коме третей степени. С диагнозом закрытая черепно мозговая травма, опухоль головного мозга, отек, переломами пяти ребер с обеих сторон,закрытая травма внутренних органов, ее поместили в реанимацию. Несмотря на все усилия врачей, в 8 часов 31 минуту она скончалась. Второй пострадавший мужчина, 1969 года рождения. При поступлении состояния здоровья было удовлетворительное. После осмотра в связи с улучшением состояния здоровья был направлен домой на амбулаторное лечение. Третья поступившая женщина 1980 года рождения. Поступила тяжелая. С закрытой травмой грудной клетки и закрытой травмой внутренних органов. Сейчас она в операционной. Позже сообщим о ее состоянии.