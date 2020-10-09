Сборная команды специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №8 по зимним видам спорта города Шымкент вернулась к тренировочному процессу и совершенствует свое мастерство.

На сегодняшний день в целях создания удобных условий для спортсменов в Ледовом дворце проведены работы по заливке катка.

Лед начали заливать после того, как Главный санитарный врач Шымкента в постановлении № 39 разрешил тренировочный процесс для национальных сборных с участием не более 30 человек. ⠀

В школе, которая показывает высокие результаты на соревнованиях мирового уровня, обучаются свыше 400 учащихся по 5 видам спорта. Это универсальный бой, фристайл, шорт-трек, фигурное катание и хоккей с шайбой.

Спортивная школа наметила много планов на будущее. Они претендуют на участие в предстоящих чемпионатах Казахстана и зимних Азиатских играх по шорт-треку и фигурному катанию.

Стоит отметить, что в Шымкенте с соблюдением требований Главного санитарного врача спортсмены 29 спортивных учреждений возобновили тренировочный процесс.

Пресс-служба акима города Шымкент