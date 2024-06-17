Как шымкентский «Ледовый дворец» возвращали в госсобственность

«Ледовый дворец» в Шымкенте возвращается под контроль государства.

Меры по возврату были приняты городским антикором и прокуратурой. В ведомстве также сообщили, что судом первой инстанции договор купли-продажи о реализации доли ТОО «Дворец спорта» в частную собственность за 128 млн тенге, отменен. Решение суда не вступило в законную силу.

История перехода ледового дворцы в частную собственность начинается с 2017 года. Тогда акимат Шымкента реализовал 67% своей доли в одном из крупнейших объектов города на аукционе. С третьей попытки единственный ледовый объект города приобрела компания ТОО «Мунай Қурылыс Сервис» за 128 млн тенге. Причину продажи в администрации города 7 лет назад объяснили тем, что государству накладно содержать на балансе этот спортивный объект, мол за последние три года он принёс убытки почти на 40 млн тенге.

Однако вскоре акиматом началась аренда здания. Так, с 2017 по 2023 годы за аренду спорткомплекса государство заплатило более 1 млрд тенге. Общественность заинтересовалась такими расходами и журналисты спросили у нового акима Шымкента, как обстоят дела с спортивным объектом. Габит Сыздыкбеков, отвечая на вопросы журналистов в СЦК сообщил, что правоохранительные органы занимаются данным делом.

В итоге в экономическом суде Шымкента вынесли решение об отмене приватизации уникального спортивного объекта – Ледового дворца.