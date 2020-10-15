В стране продолжаются благотворительные акции «Biz Birgemiz».

Сегодня шымкентским городским филиалом партии «Нур Отан» 500 малообеспеченным и многодетным семьям были розданы продуктовые наборы.

Мука, рис, подсолнечное масло, макароны. Продуктовый набор одной из первых получает Кызайым Байгазиева. Пенсионерка, как никто другой, нуждается в поддержке и помощи. 75-летняя женщина — опекун пяти внуков. Отец детей погиб в ДТП, мать скончалась от рака.

Кызайым БАЙГАЗИЕВА, жительница г. Шымкента:»Три года прошло как родителей не стало. Все это время мы были не одни. Нас все опекали, помогали. Спасибо всем неравнодушным, ребятам из «Нур Отана» и акимата. Я надеюсь, что вместе с вами, мы воспитаем детей достойными людьми. Спасибо за заботу, за то, что не забываете».

Акция «Biz Birgemiz» призвана поддержать население в условиях пандемии. Партийцы подключили все ресурсы, чтобы помощь пришла в действительно нуждающиеся семьи.

Амирхан Тулеев, житель Енбекшинского района:» 500 семьям мы раздадим продуктовые наборы. Эта акция проходит на протяжении шести лет. Партийцы решили поддержать земляков и в это трудное время. Такие акции сближают людей. Нуждающиеся в помощи, ощущают заботу и внимание».

Одной раздачей продуктов партийцы решили не ограничиваться. В жилом массиве Сайрам проходит турнир по футболу. В нем участвуют 35 команд из Енбекшинского района и 16 — из Каратауского. Победители в своих подгруппах встретятся с соперниками в финале. Призовой фонд для финалистов подготовили нуротановцы.

Шынар Оразова