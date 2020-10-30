Жителям Аль-Фарабийского района Шымкента в очередной раз объяснили опасность отравления угарным газом.

Акиматом района проведены работы по установке газосигнализаторов в домах малообеспеченных семей. В этом году данное устройство спонсоры установили в 137 домах района, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

По словам специалистов департамента по чрезвычайным ситуациям, устройство сигнализации способствует предотвращению отравления газом.

Всего газовая сигнализация в городе установлена в около 300 домах.

Специалисты предупреждают жителей о необходимости уделять особое внимание мерам безопасности при использовании газовых котлов и отопительных печей.