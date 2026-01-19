В Шымкенте в результате взрыва газа погиб мужчина

15 января в Шымкенте в результате взрыва бытового газа пострадали три члена одной семьи. Инцидент произошёл в микрорайоне Ынтымак Абайского района, передает OTYRAR.

Все пострадавшие с ожогами были доставлены в медицинское учреждение. Однако, несмотря на усилия врачей, 30-летний мужчина скончался от полученных травм. Обстоятельства произошедшего выясняются.

«В микрорайоне Ынтымак Абайского района произошёл газовый хлопок. Произошла утечка природного газа, в результате чего газ скопился внутри дома. В вечернее время при попытке поставить была зажжена спичка, что привело к газовому хлопку», — сообщили в городской газо-технической службе.

Очевидцы говорят, пожар вспыхнул мгновенно. Все горело синим пламенем.

«Это было примерно в 18:30 вечера. Мы услышали взрыв и сразу выбежали. Там уже всё горело. Мать, ребёнок, невестка — все были в огне. Пытались они тушить огонь водой, но безуспешно. Внутри дома скопился угарный газ. Вечером они хотели ребенку поставить банки на поясницу, когда подожгли ее, произошел хлопок», — говорит Динара Турганбаева, жительница города.

Отметим, что в прошлом году в Шымкенте было зафиксировано три аналогичных случая. Тогда в результате газовых хлопков пострадали три человека, погибших не было. В городской газо-технической службе призывают жителей строго соблюдать правила безопасности при эксплуатации газового оборудования.