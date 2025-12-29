Семья из 8 человек отравилась угарным газом в Шымкенте

В Абайском районе Шымкента зафиксирован случай отравления угарным газом. В результате происшествия пострадали восемь членов одной семьи. Все они отравились природным газом, передает OTYRAR.

Об этом сообщили в городском Департаменте по чрезвычайным ситуациям.

На место происшествия прибыли спасатели, а также представители городского управления качества и контроля городской среды. По предварительной информации, причиной инцидента стало несоответствие дымохода установленным требованиям безопасности.

В настоящее время состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Все они находятся под медицинским наблюдением.

В связи с произошедшим Департамент по чрезвычайным ситуациям города Шымкента обращается к жителям с предупреждением. Горожан просят своевременно проводить проверку газового оборудования, следить за правильной установкой и исправностью дымоходов, а также заключать договоры на техническое обслуживание газовых приборов.

Спасатели напоминают, что угарный газ не имеет запаха и представляет серьёзную угрозу для жизни и здоровья. Жителей призывают ответственно относиться к вопросам безопасности и не пренебрегать профилактическими мерами.