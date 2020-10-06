В Туркестане завершается строительство областной научно-универсальной библиотеки.

На сегодняшний день в научно – универсальной библиотеке, возводимой в качестве подарка от города Шымкент, ведутся наружные и внутренние отделочные работы. Книжный фонд библиотеки составит 250 тысяч книг. Читальный зал рассчитан на 392 мест. Общая площадь трехэтажного здания составит 8414 квадратных метров, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

В библиотеке предусмотрен ряд технологических решений. В частности, посетитель нажав на экран, может заказать нужную книгу, после чего автоматизированная система через конвейер доставляет ее со склада.

По поручению Елбасы свою лепту в развитие города Туркестан вносит и город Шымкент.

Проведение строительно-монтажных работ в соответствии с графиком взяты на личный контроль акима города Мурата Айтенова.