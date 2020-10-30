На одной из улиц районного центра полицейские задержали жителя Шымкента, у которого при обыске обнаружили и изъяли травматический пистолет «ОСА» с патронами, передает Otyrar.KZ.

Изъятые в качестве вещественных доказательств оружие и боеприпасы направили на экспертизу. Как признался сам молодой человек, травматическое оружие он носил для самообороны.

Подозреваемый находится под подпиской. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего.

За незаконное хранение огнестрельного оружия предусмотрено уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.