«Необходимо усилить работы по озеленению и увеличить места для отдыха горожан», — сказал аким Туркестанской области Умирзак Шукеев в ходе рабочей поездки в город горняков.

Ознакомившись с ходом работ по благоустройству и озеленению города, глава региона поставил ряд задач и дал конкретные поручения руководству города, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Следует отметить, на сегодняшний день в Кентау капитально отремонтировано 132 многоэтажных жилых домов. В домах, где последний ремонт проводился более полувека назад, обновили кровлю и подвалы, инженерные сети и наружную облицовку. Также в настоящее время ведется капитальный ремонт дворовых территорий. Здесь устанавливают детские игровые площадки отечественного производства, укладывают пешеходные дорожки. Кроме того, проводится работа по освещению дворов, а за счет собственников в городе намерены модернизировать крупные рынки. В целом, по городу в капитальном ремонте нуждаются 246 домов.

Вместе с тем, в ходе визита состоялось совещание под председательством Умирзака Шукеева. Глава города Кентау Даурен Макажанов доложил о социально-экономическом развитии города и ознакомил с проектами по предотвращению ЧС.