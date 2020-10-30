Житель третьего мегаполиса, который покинул Казахстан 15 лет назад, Фархад Юсупов планирует попасть в городской совет своего города под Лос-Анджелесом, передает Otyrar.kz

Еще один житель Шымкента прославился в США. Фархад Юсупов, родившийся и выросший в нашем городе, решил пойти в политику. Он баллотируется в городской совет Западного Голливуда — город в округе Лос-Анджелеса.

В горсовет там избираются на четыре года. Каждый туда попавший, может стать мэром города. В честности выборов наш земляк не сомневается.

Фархад Юсупов скучает по родному городу. В Шымкенте живет его мама, знакомые и родственники. В последний раз Фархад был дома три года назад.

«У меня там братишка, мама и много родственников. Из-за пандемии пока приехать не могу, ну а предложение переехать вообще, я пока его не рассматриваю. А если говорить о должности акима (смеется). Насколько я знаю, эта позиция уже занята, посмотрим, время покажет», — говорит Фархад Юсупов.

Яркий пример тому, что шымкентцы нигде не пропадут наглядно демонстрирует и Димаш Ниязов. Он служит в нью-йоркской полиции и не ищет легких путей в своей жизни. В 2017 году Димаш стал лучшим полицейским Нью-Йорка. 26-летний Ниязов тогда задержал главаря наркоторговой сети с крупной партией героина.

Шуддин Саидов