На территории районов Шымкента на постоянной основе ведутся работы по борьбе с нелегальной рекламой, передает Otyrar.KZ.

Очередной рейд по незаконной рекламе, портящую вид города, был организован в Енбекшинском районе.

Акимат Енбекшинского района совместно со специалистами управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкента, в соответствии с требованиями действующего законодательства, оштрафовали предпринимателя за незаконную рекламную вывеску, сообщает Информационно-коммуникационный центр города Шымкента.

Кроме того, было вынесено предупреждение о снятии размещенных нелегальных реклам в течение 1 недели.