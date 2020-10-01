В Кентауской городской больнице открыт первый центр гемодиализа. Если раньше пациенты с почечной недостаточностью ездили в Туркестан, то сейчас они принимают лечение в местной больнице, передает Otyrar.KZ.

Здесь приобретены 6 современных аппаратов «B Braun», которые очищают почки и регулируют функционирование организма. В центре 8 врачей могут одновременно проводить лечение до 50 больных. На сегодняшний день медицинская помощь оказывается 18 больным, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

В отделении гемодиализа имеется 8 сотрудников. Это такие специалисты, как заведующий Центром, операционный менеджер, врач нефролог, старшая медицинская сестра и т.д.

Лечение гемодиализа при хронических заболеваниях почек больные получают 3 раза в неделю по 4 часа. Через аппарат почки очищаются, и регулируется кровообращение. Для больных с почечной недостаточностью городской отдел реанимации работает круглосуточно.

Кроме процедуры гемодиализа в центре также оказывается помощь по доставке тяжелых больных из дома и обратно.