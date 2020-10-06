В районах Шымкента идет работа по обеспечению населения питьевой водой и природным газом, передает Otyrar.KZ.

Для обеспечения жителей микрорайона «Солтустик саяжай» Абайского района качественной питьевой водой начаты строительные работы. Проектно-сметная документация на строительство инженерных систем разработана ТОО «Су Жоба Курылыс», сообщает Информационно-коммуникационный центр города Шымкента.

В настоящее время подрядная компания ТОО «Бескара» приступила к реализации проекта. После завершения строительных работ жители микрорайона будут полностью обеспечены качественной питьевой водой.