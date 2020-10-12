Сегодня в Шымкенте специальной медалью «Халық алғысы», учрежденной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, наградили ряд активных граждан, отличившихся в борьбе с коронавирусом.

Аким города Мурат Айтенов вручил медали представителям сферы образования, здравоохранения, социальной защиты и волонтерам, наиболее отличившимся в борьбе с пандемией, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

«Хочу выразить искренние слова благодарности всем гражданам, которые были на передовой борьбы с коронавирусом. Медаль посвящается тем, кто не покладая рук трудился в это непростое время. Эта оценка огромного труда и мужества наших граждан, упорно трудившихся во благо народа в период пандемии. Считаю, что эта заслуга всего вашего коллектива, с которыми вы самоотверженно трудились, проявив активную гражданскую позицию и свой профессионализм в нелегкое для страны время», — сказал Мурат Айтенов.

В числе награжденных медалью «Халық алғысы»:

1. Злавдинов Вельким Ильич — генеральный директор ТОО » Визит»;

2. Тулебаев Абдиманап Кошкарович — руководитель департамента по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг;

3. Козбахов Шынгыс Лесбаевич — генеральный директор ТОО » Юг Oil pro»;

4. Мырзахметова Шолпан Исабековна — главный врач городского диагностического центра;

5. Билисбеков Жумагали Даулетбекович — президент Гражданского альянса;

6. Попкова Катерина Владимировна — журналист телеканала » Хабар 24»;

7. Топишев Тимур Ертаргынович — начальник управления Департамента полиции;

8. Ташпулатов Ерполат Розакулович — водитель ТОО «ЛТД Турмыс»;

9. Камбар Жани Сайдуллаевич — руководитель проектного офиса «Адалдық алаңы»;

10. Жаппаркулова Анар Абусайыловна — директор научно-универсальной библиотеки «Отырар»;

11. Кыдыралиев Жасулан Базарбекович — врач городской инфекционной больницы;

12. Каратунов Нурсеит Ахатович — бригадир ТОО «Шымкент Жасыл қала»;

13. Абдраманова Бахыткуль Жаксылыковна -медицинская сестра реабилитационного центра № 2;

14. Дуйсенбаева Шахадат Надировна — уборщица центра оказания специальных социальных услуг № 1;

15. Керимбаева Наргиза Абайдоллаевна — волонтер волонтерского движения «Клуб любителей Шымкента»;

16. Нурмурзаев Рахымжан Куанышбаевич — руководитель волонтерского движения «Шымкентская железная дорога»;

17. Саранова Данара Юрьевна — президент молодежной общественной организации «Выпускники Access»;

18. Малдакасов Ерлан Асютович — директор ТОО «Компания» 13 регион»;

19. Зейноллаев Куандык Бакытжанович — волонтер молодежной общественной организации «Выпускники Access»;

20. Казьмин Тимур Николаевич — волонтер волонтерского движения «Shymkent volunteers».

Поздравляем!