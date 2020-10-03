Решение Департамента будет принято в установленные сроки.

2 октября 2020 года в г. Шымкент Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент проведено публичное слушание по заявке Шымкентского производственного филиала АО «ҚазТрансГаз Аймақ» на утверждение тарифов и тарифных смет на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2021-2025 годы.

На публичном слушании присутствовали депутаты городского маслихата, управления энергетики и коммунального хозяйства, Палаты предпринимателей «Атамекен», представители общественных объединений защиты потребителей «Ардагер-Оңтүстік», «Жеті Отау», «Қадірменді қариялар», «Дос Демеу», «Белсенділер» и народно-демократической патриотической партий Ауыл» в количестве 27 человек.

Публичное слушание проведено с соблюдением всех санитарных норм, а также в режиме онлайн для тех, кто не смог придти на слушания посредством странички департамента в Фейсбук.

С учетом замечаний и предложений участников публичных слушаний, решение Департамента будет принято в установленные сроки.