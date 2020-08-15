В Шымкенте пройдут публичные слушания по заявке ГКП «Шымкент сушар»

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент сообщает, что 7 сентября 2020 года в 16-30 состоится публичное слушание по рассмотрению проекта заявки для утверждения тарифа и тарифной сметы ГКП «Шымкент сушар» на услуги подачи воды по каналам.

Публичные слушания состоятся по адресу: город Шымкент, улица Диваева148, 2-этаж.

Учитывая карантинный режим в городе, на публичных слушаниях будут соблюдены следующие санитарные нормы:

— заполняемость актового зала не более 30% от вместимости по посадочным местам;

— соблюдение масочного режима и социально дистанцирования не менее 1,5 метра;

— проведение проверки температуры тела тепловизором посетителей;

— наличие посетителей не старше 65 лет.

Департамент приглашает на публичные слушания депутатов Парламента Республики Казахстан, маслихата, представителей органов местного самоуправления, государственных органов, потребителей и их общественных объединений, независимых экспертов, средств массовой информации и иных заинтересованных лиц.

Между тем сообщаем, что в целях нераспространения короновирусной инфекции «COVID-19», жители г.Шымкента и иные заинтересованные лица смогут принять участие на публичных слушаниях в режиме онлайн посредством приложения департамента социальной сети Facebook (https://www.facebook.com/DKREMMNERKSHYMKENT/?modal=admin_todo_tour

Справки по телефонам: Департамент – 8 (7252) 32-15-05, ГКП «Шымкент сушар» — 8 (747) 379-63-74.