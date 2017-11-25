220 новых названий улиц! Шымкент переживает ономастический бум. В планах у городского руководства переименовать или дать новые названия еще 73 улицам Шымкента. А названия 28 городских микрорайонов до сих пор не узаконены.

Долгожданные публичные слушания прошли в режиме громких споров. После активного пиара на сайте Otyrar.KZ в слушаниях, наконец, смогли принять участие рядовые горожане. Вместе с представителями городского отдела культуры и развития языков было решено, что присваивать название улицам необходимо с целью патриотической значимости.

«У нас сегодня называют улицы именами малоизвестных жителей города или области. Ну, был этот человек в свое время членом партии — ну и что? Необходимо теперь называть его именем улицу? Зачем так делать, кто его знает? Мы — старшее поколение не знаем, а откуда знать молодежи, кто он и кем он был?» — возмущены старожилы Шымкента.

Жаркие споры во время общественных слушаний вполне объяснимы. Горожанам НЕ всё равно, как будут называться их улицы и микрорайоны. Жители Шымкента рьяно выступают за то, чтобы нарекать улицы именами тех граждан, которые известны всей стране, а не отдельным семьям с толстым кошельком и связями.

Недовольные граждане хотят, например, знать, чем прославились Аргынбеков и Адырбеков, раз их фамилии носят центральные улицы Шымкента.

«Адырбеков и Аргынбеков — кем они были? Кто знает? Каковы их заслуги перед страной, чтобы называть их именами целые улицы? Это одни из самых больших улиц нашего города. Какой мы пример подаем нашим детям и внукам? Необходимо пересмотреть их название, у нас немало известных батыров, акынов, которых знает каждый ребенок!» — высказали свое мнение присутствующие горожане.

Горожане привели в пример и совершенно абсурдные названия.

«Как вам улица «Гигант» в Шымкенте??? Что это вообще за название?! Кто придумал его, в честь кого или чего ? Кто-нибудь может пояснить? А ведь это новое название…» — поинтересовался Шаруа Пирмат, житель Шымкента.

Выразили свое недовольство горожане и иностранными названиями. Почему например город в городе «Шымсити» не назвать «Шымкала», а «Фронт-офису» — не придумать более благозвучное название на государственном языке. «Все-таки в Казахстане живем, не в Америке», — резонно заметили шымкентцы.

Назрел сегодня и вопрос изготовления карт микрорайонов Шымкента с определением точных границ каждого из них.

«Раньше проводилась работа по изготовлению карт микрорайонов с точным указанием границ каждого из них. Потом эти карты устанавливали в каждом районе. Временно эта работа была приостановлена. Сегодня мы планируем возобновить эти работы, так как не только гости города, но и сами местные жители не знают, где начало их микрорайона, а где граница», — говорит Мурат Базаркулов, руководитель отдела культуры и развития языков акимата Шымкента.

Сегодня в Шымкенте насчитывается 220 безымянных улиц, 34 — с одинаковыми названиями, 39 улиц — с морально устаревшими и 14 — с неузаконенными названиями.

Неразбериха и с городскими микрорайонами. У 26-ти из них названия не утверждены. Два микрорайона и вовсе безымянные.

После присоединения 40 населенных пунктов к городу появилось немало улиц с дублирующими названиями. Окончательная точка в ономастике не поставлена. Шымкентцы надеются, что когда эпопея с переименованиями продолжится, то их известят о дате слушаний заранее.

К слову, приглашение на публичные слушания на тему наименований и переименований городских улиц и микрорайонов было опубликовано на нашем информационном портале Otyrar.KZ. Также в преддверии слушаний портал запустил опрос, который и по сей день актуален «Переименование улиц Шымкента: за или против«.

Бахром Абдуллаев