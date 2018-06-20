Возможное изменение цены на газ обсуждали сегодня в Шымкенте. И хотя публичные слушания оказались под угрозой срыва – общественники отказывались обсуждать что-либо без присутствия на слушаниях представителей местного исполнительного органа, обсуждение все же состоялось.

Как пояснил директор ЮКПФ АО «КазтрансГаз Аймак» Болат Муртазаев, главная причина возможного изменения стоимости газа — повышение оптовых цен. После того, как Министерство энергетики утвердило новые предельные цены оптовой реализации цены газа на внутреннем рынке Казахстана с первого июля 2018 года, компания обратилась в Комитет регулирования естественных монополий, защиты конкуренции и прав потребителей с письмом об изменении конечной цены реализации газа в Туркестанской области.

К слову, предельная цена оптовой реализации товарного газа для нашей области, утвержденная Министерством энергетики составила 23 221 тенге за тысячу кубометров. Сейчас тысяча кубометров голубого топлива стоит 21 648 тенге. То есть оптовая стоимость газа для нашей области выросла на 7%.

«В области увеличена протяженность газопроводов, а также количество абонентов. А для бесперебойного и безопасного снабжения потребителей товарным газом необходимо увеличение затрат по реализации газа с учетом расходов по новым газифицированным населенным пунктам», — пояснил руководитель ЮКПФ АО «КазтрансГаз Аймак» Болат Муртазаев.

Общественники, депутаты и просто жители города, пришедшие на слушания, эту идею не поддержали. Что и нашло отражение в протоколе. Руководитель Департамента КРЕМ, ЗК и ПП Министерства национальной экономики РК по Туркестанской области Муратбек Амирбеков подчеркнул:

«Все ваши замечания будут занесены в протокол, где обязательно будет указано, что участники общественных слушаний выразили свое несогласие на предложение монополиста».

Теперь проект ждет рассмотрение в Комитете по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей. После чего и будет вынесено окончательно решение.

Напомним, в декабре прошлого года монополист уже выступал с предложением повышения тарифа. Однако, мнение горожан оказалось весомее и тариф на газ для жителей области был оставлен без изменения. Как будет в этот раз покажет время.