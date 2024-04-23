Заметки с публичных слушаний о строительстве АЭС в РК

18 апреля 2024 года в Шымкенте в выставочном центре «Көрме» прошли публичные обсуждения по вопросу строительства АЭС в Казахстане. На это мероприятие приглашались все желающие.

Прошла красочная презентация от экспертов и специалистов атомной отрасли. На стульях были разложены буклеты на казахском и русском языках. В зале собрались порядка 130 участников, добрая половина из них – это организаторы, работники акимата и библиотек, ребята из молодежных ресурсных центров Шымкента. От НПО-сектора были ОЮЛ «Гражданский альянс г. Шымкента», ЧУ «Казахстанский институт общественного контроля» и ОО «Совет ветеранов». Причем последние являются инициаторами мероприятия. Так объявил модератор слушаний.

Поскольку у меня было много опасений по данному вопросу, я решила пойти на обсуждение, так как хотела услышать мнения разных сторон. Мнение, правда, услышала хоть и напористое, но одностороннее. Сложилось впечатление, что все, кто против строительства АЭС, против Казахстана. Старейшины города заявили, что все, кто против, не патриоты, и вообще без АЭС мы останемся в бедности и зависимости от соседних стран.

Безусловно, факт, что Президент сказал: решение за народом – это важный момент. Но вот как это утверждение услышали и решили реализовать на местах, очень интересный процесс. Старая привычка восхвалять (хотя наш Президент неоднократно говорил, что не приемлет такого отношения) настолько укоренилась, что сотрудники и ответственные лица напрочь забыли, в какой действительности и реальности они сейчас находятся.

А, возможно, это я, наивная, думаю, что госслужащие слышат и слушают нашего Президента. Но прошедшие публичные слушания не назвала бы прозрачными, справедливыми, честными и порядочными со стороны экспертов атомной энергетики. А теперь заметки с мероприятия.

Замечания по проведению слушаний:

* в помещении было довольно прохладно, некомфортно. Во время встреч акима с населением всегда проводится обогрев;

* пока народ собирался, на LED-экране демонстрировали фильм: это отвлекало от прохлады и создавало деловую атмосферу;

* сотрудники акимата закрыли подход к микрофону несанкционированным лицам. Если кто-то и пробивался к микрофону, то модератор не давал ему слова, поясняя, что выступления идут строго по списку заранее записавшихся. Пока выступления этих лиц не закончатся, вопросы с мест не будут приниматься. Как вы понимаете, многие вопросы с мест не были озвучены. А на те, что были озвучены, не дали четких и полных ответов;

* видно было, что, как по сценарию, к трибуне выходили лица, которые пламенно призывали и поддерживали строительство АЭС.

Замечания по содержанию слушаний

Информационная презентация имела совсем краткие данные. Я не увидела в них четких аргументов о целесообразности строительства АЭС. Были данные о преимуществах ядерного топлива в сравнении с твердыми и жидкими.

Да, показали, что это даст нам в экономическом плане. То, что покроет дефицит энергии, это простому обывателю понятно стало, так как с самого начала стали говорить, что «…все настолько плохо у нас, что надо было строить еще вчера» (это слова Алмаза Абилдаева, члена общественного совета при Министерстве энергетики РК). Если сравнивают по стоимости, то почему не показали такие критерии, как запасы, выбросы, воздействие на окружающую среду?

На красивых картинках показали, что вреда окружающей среде будет ноль, так как у нас установят наисовременнейшие реакторы. Но! Где же хотя бы один слайд про то, кто и когда провел оценку воздействия строительства АЭС на этапе проектирования, строительства и эксплуатации? То есть сказали, что нет выбросов и сбросов загрязняющих веществ, а есть лишь выгода.

Инженер ТОО «Казахстанские атомные электростанции» (деятельность в области инженерных изысканий и предоставления технических консультаций в этой области для объектов атомной промышленности и атомной энергетики) Асуан Сиябеков представил данные об исследовании потенциальных поставщиков строительства АЭС и что на сегодня составлен короткий список, состоящий из четырех компаний из России, Китая, Франции и Южной Кореи. Про разработку ТЭО нет информации. Он отметил также, что воздействие на человека АЭС сравнимо с воздействием работы электробытовой техники. На слайде красиво показаны воздействия на человека грозы, шума самолетов, рентгеновских аппаратов при прохождении медосмотров. Но вот ссылки на источники исследований не представлены. Кто замерял их? Каким образом?

Все это не праздные вопросы

Относительно потенциала кадров в нашей стране было отмечено, что в течение 57 лет Институт ядерной физики (создан – ссылка на постановление №14/4 от 25 июля 1957 года о создании Института ядерной физики на базе Физико-технического института Академии наук Казахской ССР) готовит специалистов-ядерщиков. Имеются публикации в международных изданиях, в структуре института есть 23 лаборатории. В своем выступлении руководитель института отметил, что из 2 000 персонала АЭС 400 будут атомщиками, но не конкретизировал, каков процент задействования наших казахстанских специалистов в АЭС и на каком из трех этапов: проектирование, строительство и эксплуатация. Были представлены достижения института: на слайде показано красным, что из девяти сфер применения ядерной энергии в шести проводят свои изыскания сотрудники именно данного института. Это, конечно, впечатляет. Но ведь, показывая свои достижения и возможности, участники обсуждения не услышали о том, а какие выгоды получит сам институт?

К сожалению, стороны «за» и «против» строительства АЭС выступают всегда врозь, а если собираются на одной площадке, то административный ресурс настолько включает свои обороты в подавление иного мнения, что дискуссия перерастает в перепалку, как это было в Улькене – месте возможного строительства АЭС – и в Караганде.

Картинка, показанная на слайде, дает нам уверенность, что нет причин для опасений по поводу работы реактора, он – в прочном кожухе. В случае аварии (примечание директора института: продолжительность работы реактора – 60 лет, в институте стоит реактор, который эксплуатируется 57 лет, и не было ни одного случая ЧС, вероятность катастрофы – 1 на 1 000 лет), все останется внутри, не будет вредного воздействия на окружающую среду.

Но как-то слабо верится этой картинке и словам атомщика. Если бы они были конструктивными и вместе с другой стороной обсуждали все риски и выгоды…

После слушаний стало ясно одно: будут строить АЭС, мнение народа уже подготовлено и учтено, так как Президент отметил, что решает народ. Работа предстоит чиновникам большая – собрать все мнения всего народа.

А нам, обывателям, остается читать, слушать и сопоставлять мировую практику, даже геополитическую ситуацию в мире.

«Википедия» дает нам следующую справку по странам. Компании, которые претендуют построить нам АЭС: «Россия имеет 18 АЭС, из них пять закрыты, на трех строительство приостановлено, на одной – прекращено. Китай имеет 26 АЭС, из которых 10 строятся. Франция – 22 АЭС, из которых семь закрыты, одна строится. Южная Корея имеет семь АЭС, из которых две строятся».

«Выбор за нами» – так сказал наш Президент.

Сара Имбарова,

и.о. директора Казахстанского института общественного контроля