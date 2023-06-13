В Шымкенте хотят повысить тарифы на воду и канализацию

Жаркие споры вызвала новость о возможном повышении тарифа на воду и канализацию в Шымкенте.

В департаменте Комитета по регулированию естественных монополий обсуждается «Трехлетний проект тарифов и тарифных смет» по услугам передачи воды по распределительным сетям и водоотведения ТОО» Водные ресурсы–Маркетинг». Рост тарифа на воду предполагается на уровне двух процентов, на канализацию-почти на 31 процент.

Анарбек Орман, генеральный директор ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»:

«Мы просим чтобы нам разрешили тариф на воду поднять на 10 процентов и на 30,7 на канализацию. Если мы постепенно будем поднимать тариф, это для потребителей будет незаметно, это где-то на два тенге, каждый год. Это позволит нам обновить устаревшие сети».

Самый дорогой тариф на воду в республике — в Актау и Караганде, на третьем месте — Шымкент, приводит статистику глава ведомства.

Дархан Каинбердиев, руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по г. Шымкенту:

«Департамент работает в рамках закона. Выносит приказ только после заключения итогов двух государственных органов. Вы не можете решать за миллион жителей. На встречах акиму города люди высказали свое недовольство, почему в Шымкенте тариф на воду дорогой. Ведь воду у нас качают из скважины. Аким предлагает повышение тарифа на воду пересмотреть. А повышение тарифа на канализацию он поддерживает. Это где-то в среднем на 30 процентов».

Вопрос тарифа коснется каждого жителя мегаполиса, поэтому общественники предлагают приглашать на такие слушания акима города и депутатов.

Жанысбек Утеген, член общественного совета г. Шымкента:»Если судьба миллиона людей беспокоит, почему аким не участвует на слушаниях , руководитель управления энергетики не присутсвует. Не стоит торопиться. Если необходимо этот вопрос нужно вынести на заседании Общественного совета».

Исмаилбек Шалабаев, член общественного совета:» Акиму не следует оказывать давление. Повышать или понижать тариф. Если предложение о повышении тарифа на воду на 10 процентов мы поддержим и вынесем на рассмотрение министерство национальной экономики, думаю они поддержат. Ведь никто не хочет, чтобы в зимнее время из-за давления были порывы в водопроводной сети, из-за того, что они изношены».

По закону, заявка субъекта монополии по повышению тарифа на воду и канализационную систему, рассматривается на публичных слушаниях. Решение принимается в течение 30 календарных дней.