В Шымкенте была внедрена система электронного билетирования «Толем» для общественного транспорта.

В целях мониторинга развития системы, осуществляемого в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан», аким города Мурат Айтенов провел встречу со специалистами отрасли и заслушал отчет о проделанной работе до сегодняшнего дня, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

В настоящее время работы по подключению валидаторов системы электронного билетирования «Tolem» завершены, и процесс раздачи карт жителям Шымкента продолжается в плановом порядке. На сегодняшний день продано более 31 000 карточек и обслужено более 65 000 пассажиров.

Также ведется информационная работа по регистрации, закупке и использованию карт населением, и работает колл-центр, который отвечает более чем на 150 звонков в день.

Кроме того, продолжается оформление транспортных карт для имеющих возможность передвигаться по льготному тарифу ветеранов и инвалидов ВОВ, тружеников тыла, многодетных матерей, обладателей значков Алтын Алка, Кумыс Алка и незрячих людей 1 группы.

Для оформления карт для льготных граждан управление социальной защиты и занятости населения города Шымкент и все центры обслуживания населения города получают необходимую информацию от граждан и вносят ее в базу данных. В целях повышения эффективности процесса со 2 ноября будет запущена возможность самостоятельной подачи заявок через Telegram-бот. После того, как заявка на получение карты будет отправлена и зарегистрирована, она оформляется на заводе и доставляется для школьников в учебное заведение, а для льготников в управление социальной защиты и занятости и во все центры обслуживания населения в городе.

В целом в городе есть 220 тысяч школьников, 80 тысяч студентов, 14 тысяч льготников.

Однако аким города М. Айтенов выразил недовольство проделанной работой и из-за неполного распределения карт системы «Толем» и поручил перенести дифференциацию тарифов с 1 ноября на 9 ноября. К тому времени специалисты отрасли должны завершить процесс и запустить систему электронных платежей.

В целом проект реализуется за счет частного инвестора ТОО «QazSmartTrans». Объем инвестиций — 1,2 млрд тенге. Существует 4 вида платежных карт — стандартные (для общего пользования), школьные, студенческие и льготные.

Пассажиры могут оплачивать проезд с помощью транспортной карты, SMS, QR-кода, смартфона (NFC). Соответственно, с 9 ноября тариф через транспортные карты составит 70 тенге, а при оплате наличными — 100 тенге.