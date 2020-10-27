В дежурную часть Арысского РОП позвонила местная жительница и сообщила о том, что без вести пропал ее 3-летний сын, который вечером игрался возле дома, передает Otyrar.KZ.

Когда женщина вышла за ребенком во двор, то заметила, что его нигде нет. Она решила самостоятельно найти сына, но после безуспешных поисков обратилась за помощью к сотрудникам полиции.

Получившие сообщение стражи порядка незамедлительно приступили к розыску пропавшего малыша.

В результате оперативно — розыскных мероприятий стражи порядка в течение двух часов обнаружили пропавшего малыша играющим возле одного из заведений общепита поселка.

Найденного ребенка полицейские вернули его родителям.