В дежурную часть Тюлькубасского РОП поступила информация о том, что один из сельчан занимается у себя дома незаконным сбытом наркотиков, передает Otyrar.KZ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Тюлькубасского РОП задержали подозреваемого, местного жителя.

При обыске в его кармане оперативники обнаружили и изъяли свёрток с наркотическим средством растительного происхождения.

Согласно экспертизе, изъятое наркотическое вещество оказалось марихуаной общим весом свыше 100 гр. Подозреваемого доставили в районный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств дела.

Мужчина взят под стражу. Стражами порядка проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.