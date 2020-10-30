В кабинетах правоохранителей Туркестанской области установили камеры видеонаблюдения.

Теперь каждое их действие будет находиться под неусыпным оком видеокамер. А это значит, можно будет не только наблюдать, как они ведут дознание, но и как часто чаи попивают.

Сотрудники правоохранительных органов Туркестанской области словно оказались в масштабном реалити-шоу, где камеры отслеживают каждый их шаг, каждое движение. А за картинкой да еще и со звуком можно наблюдать в онлайн режиме.

Салтанат КАРАКОЗОВА руководитель пресс-службы ДП Туркестанской области: «Главная цель установки этих видеокамер – борьба с коррупцией».

Пилотный проект реализован пока лишь в Тюлькубасском районе. По каким критериям был отобран именно этот район остается лишь догадываться, возможно это связано с тем, что именно здесь трудится самый известный полицейский области Данияр Мейрхан. Впрочем, как нас уверяют, совсем скоро камеры будут установлены везде. Отметим, проект реализуется в рамках выполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева.

К слову, узнать, во сколько обойдется бюджету слежение за полицейскими, выяснить так и не удалось. На официальный запрос нашего корреспондента в Министерство внутренних дел, так и не ответили.