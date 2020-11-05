Большинство из них уже овладели начальной подготовкой в патриотических клубах региона.

В рамках осенней призывной компаний на срочную воинскую службу и комплектованием молодым пополнением воинских частей Вооруженных Сил, 50 призывников из Шымкента отправились в воинскую часть Десантно-штурмовых войск в городе Алматы.

В элитные подразделения Вооруженных Сил, а именно в десантно-штурмовые войска отправились 50 призывников из Шымкента.

Среди новобранцев, уезжающих в десантно-штурмовую бригаду в Алматы – наиболее крепкие и способные молодые люди. Ведь попасть в десантно-штурмовые войска не так просто. По информации представителей местных органов военного управления, на одно место претендует сразу несколько кандидатов.

«Эти ребята едут служить в одно из лучших подразделений нашей армии, прошли отбор и уже с завтрашнего дня пополнят ряды десантников», – подчеркнул заместитель командира десантно-штурмовой бригады по воспитательной и идеологической работе подполковник Елдос Бозгулов.

Отправка будущих десантников прошла в городском сборном пункте Департамента по делам обороны города Шымкент. 50 будущих воинов, прошедших медицинскую комиссию и получивших военную форму, в скором времени прибудут в часть для прохождения службы.

Согласно новым требованиям, связанным с мировой пандемией, перед отправкой призывников в воинские части в обязательном порядке проводится лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР тестирования. Кроме того, им выдают антибактериальные гели для рук, медицинские перчатки и маски на весь путь следования в воинскую часть.

«Работа по призыву в нашем регионе ведется полным ходом. Согласно плану комплектования, с 19 октября мы отправляем команды в воинские части Вооруженных Сил. В армии призывники смогут получить различные воинские специальности. Думаю молодые люди с честью и достоинством исполнят свой воинский долг»,- отметил заместитель начальника Департамента по делам обороны города Шымкент полковник Ажимухан Шинтаев.

Напомним, что в этом году на военную службу из Шымкента планируется отправить около 1500 юношей в возрасте от 18 до 27 лет.