В Туркестане начался осенний призыв в армию

По весеннему призыву из Туркестанской области в армию призвано около двух с половиной тысяч граждан. Планируется, что более 2 тысяч молодых людей будут приглашены на осенний сезон.

Сегодня рассмотрены основные вопросы подготовки граждан к призыву на срочную воинскую службу осенью 2024 года, подведены итоги весенней призывной кампании.

На совещании под председательством председателя областной призывной комиссии Бейсенбая Тажибаева присутствовали заместители местной полицейской службы управления мобилизационной подготовки, территориальной обороны и гражданской защиты, департамента по делам обороны Туркестанской области, областного управления здравоохранения, управления образования, департамента полиции Туркестанской области, представители ДЧС, национальной гвардии, пограничной службы и представители района, города посредством видеоселекторной связи присутствовали заместители акимов.

На совещании представители вооруженных сил и других воинских формирований доложили о порядке отбора призывников в свои части и их комплектовании.

Заместитель акима области возложил соответствующие поручения на ответственных лиц в районах, городах, которые плохо организовали работу.

— Специалисты отрасли, ответственные за данные работы, должны усилить надзор за ходом призыва на воинскую службу. Предусмотреть все меры для обеспечения явки граждан на заседания призывной комиссии и провести соответствующую работу в этом направлении. Также необходимо провести системную работу по отбору граждан на осеннюю призывную кампанию 2024 года по Туркестанской области и принять соответствующие меры по вопросам молодежи, уклоняющейся от прохождения воинского долга, — сказал Бейсенбай Тажибаев.

В регионе ведется работа по приобщению безработной молодежи к армии.

Планируется, что будет проведена работа по направлению молодежи на военное обучение. Кроме того, были затронуты вопросы патриотизма, военного воспитания молодежи, организации и проведения призыва граждан на срочную воинскую службу государственными органами.

В ходе совещания руководитель Департамента по делам обороны Туркестанской области полковник Нурмаханбет Дюсебаев озвучил свои предложения по призыву и отметил, что эти работы будут проводиться непрерывно.

В рамках программы цифровизации в настоящее время постановка и вывод на воинский учет военнообязанных и призывников осуществляется в автоматическом режиме при изменении места жительства.