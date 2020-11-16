В Шымкенте ремонтируются автобусные остановки и строятся тротуары. В этом году в рамках программы «Дорожная карта занятости» в городе устанавливают 260 остановок, передает Otyrar.KZ.

Проведен демонтаж 145 старых остановок, которые были установлены в отдаленных населенных пунктах города.

На эти работы из республиканского бюджета выделено 534,4 миллиона тенге. В частности, 70 остановок устанавливаются в Абайском районе, 70 в Аль-Фарабийском районе, 50 в Енбекшинском районе и 70 в Каратауском районе. К 2021 году планируется обновить 400 автобусных остановок.

Вдоль городских дорог проложено 912 км тротуаров. В 2020 году построено и сдано в эксплуатацию 319 км тротуаров, сообщает пресс-служба акима города Шымкента.