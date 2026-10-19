В Шымкенте продолжают искать источник ночного неприятного запаха

В Шымкенте продолжают искать источник неприятного запаха, на который жители жалуются преимущественно в ночное время. По словам горожан, резкий запах особенно усиливается примерно в два-три часа ночи и мешает находиться даже в закрытых помещениях.

Для проверки возможных источников загрязнения в городе работает специальная комиссия. Специалисты проводят мониторинг качества воздуха и обследуют промышленные предприятия на соблюдение экологических требований.

Во время очередного выезда проверили ТОО «Эко Шина» и ТОО «Standard Steel KZ». Специалисты оценивали объём выбросов, работу фильтровального оборудования и возможное превышение допустимых нормативов.

Как сообщили в Департаменте экологии, если будет установлено превышение нормативов, в отношении предприятия могут провести внеплановую проверку. По итогам работы комиссии составят акт и примут дальнейшее решение.

Во время выездного мониторинга на предприятиях «Эко Шина» и «Standard Steel KZ» признаков загрязнения воздуха не выявили.

С начала года в Шымкенте проведено 38 экологических проверок. По выявленным нарушениям предприятиям выдавали предписания, деятельность четырёх организаций временно приостанавливали.