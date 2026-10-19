Более 500 человек приняли участие в марафоне в Сайраме

В Сайраме прошёл спортивный забег «ОАЖМК МАРАФОН 2026», который собрал более 500 участников разных возрастов.

На старт вышли школьники, молодёжь и взрослые. Для одних забег стал проверкой выносливости, для других — возможностью поддержать активный образ жизни и попробовать свои силы в массовом спорте.

Среди участников был Эльнур Камбаралиев, который увлекается футболом и планирует связать свою жизнь со спортом. По его словам, подобные забеги стоит проводить чаще.

Ещё один участник, Ильназ Вахидов, рассказал, что ранее занимался боксом и намерен продолжать спортивные тренировки.

Организаторы отмечают, что марафон был направлен не только на спортивный результат, но и на популяризацию физической активности среди жителей.