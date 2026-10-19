Шымкент занял третье место на чемпионате страны по марафонской гребле

Сборная Шымкента заняла третье место в общекомандном зачёте чемпионата Казахстана по марафонской гребле на байдарках и каноэ. Соревнования завершились на Бадамском водохранилище.

По итогам турнира спортсмены из Шымкента завоевали 22 медали. В чемпионате участвовали представители девяти регионов страны. Награды разыгрывали на дистанциях 2 000 и 10 000 метров, а также в смешанных экипажах на 5 000 метров.

Мастер спорта Жахонгир Жамедов отметил, что к марафонской дистанции готовился уже после выступления на Азиатских играх, где основной акцент был сделан на спринтерские дистанции. По его словам, чемпионат стал хорошим завершением сезона.

В общекомандном зачёте Шымкент уступил Карагандинской области, спортсмены которой завоевали 27 медалей, и Кызылординской области с 17 наградами.

Как отметил мастер спорта международного класса Тимофей Емельянов, на этом чемпионате тренеры уделяли особое внимание молодым спортсменам. Некоторые из них выступали вместе со взрослыми атлетами и смогли завоевать награды.

Всего на чемпионате было разыграно 74 комплекта медалей.