В eGov Mobile появился калькулятор благосостояния

В Казахстане с 1 января 2027 года изменится подход к назначению части социальных выплат. Вместо принадлежности человека к определённой социальной категории планируют шире применять принцип нуждаемости семьи.

Премьер-министр Олжас Бектенов на пленарном заседании Курултая заявил, что государственная поддержка должна в первую очередь предоставляться тем, кто действительно не может самостоятельно обеспечить себя. По его словам, переход к адресности позволит сократить бюджетные расходы и направить средства на другие цели. Ожидаемая экономия в 2027 году оценивается примерно в 700 млрд теңге, а за три года — почти в 2,5 трлн теңге.

Для оценки благосостояния семьи будут распределяться по пяти категориям — от А до Е. Категории А и В соответствуют более высокому уровню благосостояния, тогда как другие категории предполагают большую потребность в государственной поддержке.

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев сообщил, что при оценке будут учитывать не только доходы, но и расходы семьи. С 1 января 2027 года банки второго уровня с согласия получателей и членов семьи смогут передавать сведения о банковских счетах и депозитах.

Цифровая система интегрирована более чем с 30 государственными базами данных. Информация обновляется ежедневно, а категория домохозяйства определяется ежемесячно. Если материальное положение семьи ухудшится и она перейдёт в категорию нуждающихся, меры государственной поддержки смогут назначаться проактивно.

Чтобы гражданам было проще ориентироваться в новой системе, в приложении eGov Mobile запустили специальный калькулятор. С его помощью можно предварительно определить уровень благосостояния семьи.

При расчёте учитываются доходы, имущество, состав семьи, наличие детей, пожилых людей и людей с инвалидностью. Всего методика включает более 59 показателей по шести направлениям. При этом результат калькулятора носит справочный характер и не является решением о назначении или прекращении социальных выплат.