Джохар Узаров стал бронзовым призёром чемпионата мира по греко-римской борьбе

В Шымкент вернулся бронзовый призёр чемпионата мира U23 по греко-римской борьбе Джохар Узаров. Спортсмен выступал в весовой категории до 130 кг.

В поединке за третье место шымкентский борец победил представителя Армении Арамаиса Арутюняна со счётом 5:1.

По словам Узарова, сборная Казахстана впервые заняла второе место в общекомандном зачёте. Спортсмен отметил большую работу тренерского штаба и подготовку команды к мировому первенству.

Для Джохара Узарова эта награда стала ещё одним международным достижением. В 2025 году он выиграл чемпионат Казахстана среди взрослых, а также стал серебряным призёром чемпионата Азии U23.

Старший тренер по греко-римской борьбе Саддат Гелашвили отметил, что второй год подряд спортсмены из Шымкента возвращаются с чемпионата мира с бронзовыми медалями. Главной целью тренерский штаб называет успешное выступление на Олимпийских играх.

На чемпионате мира в Лас-Вегасе сборная Казахстана по греко-римской борьбе завоевала пять медалей — две золотые, одну серебряную и две бронзовые. Набрав 114 очков, команда заняла второе место в общекомандном зачёте, уступив сборной Ирана.