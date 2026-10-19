Минздрав оценил риск распространения оспы обезьян в Казахстане

В Казахстане продолжают мониторинг ситуации с оспой обезьян. В Министерстве здравоохранения отмечают, что вероятность завоза инфекции в страну сохраняется из-за международных поездок, однако риск её широкого распространения среди населения оценивается как низкий.

Для предупреждения завоза инфекции усилен санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска через государственную границу. Специалисты отслеживают ситуацию в странах, где регистрируются случаи заболевания, а также прибывающих оттуда граждан.

Пункты пропуска оснащены средствами бесконтактного измерения температуры. Медицинские организации и лаборатории приведены в готовность для своевременного выявления и диагностики инфекции. Также действуют алгоритмы оповещения при подозрении на особо опасные заболевания.

По данным Минздрава, в ходе санитарно-карантинного контроля больных и лиц с подозрением на особо опасные инфекции не выявлено.

Оспа обезьян вызывается вирусом MPXV. Инфекция передаётся преимущественно при тесном физическом контакте с заражённым человеком, в том числе через кожные высыпания и биологические жидкости. Заражение возможно также через загрязнённые одежду, постельное бельё и другие предметы, а также при контакте с инфицированными животными.

Среди характерных симптомов — повышение температуры, головная и мышечная боль, увеличение лимфатических узлов и кожная сыпь.

Минздрав рекомендует избегать тесного контакта с людьми с необъяснимыми высыпаниями, соблюдать правила личной гигиены и не пользоваться общими предметами личного обихода. При появлении характерных симптомов после поездок в страны, где зарегистрированы случаи заболевания, необходимо обратиться за медицинской помощью и сообщить врачу о поездке и возможных контактах.