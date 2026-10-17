17-летний водитель попытался скрыться от полиции в Шымкенте

В Шымкенте к административной ответственности привлекли 17-летнего водителя, который попытался скрыться от сотрудников полиции.

Во время патрулирования полицейские обратили внимание на автомобиль Lada Priora и потребовали от водителя остановиться. Однако он не выполнил требование и попытался уехать.

После непродолжительного преследования автомобиль остановили. За рулём находился 17-летний житель Шымкента, не имеющий водительских прав.

В отношении него составили административный протокол за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства лицом, не имеющим права управления.

Автомобиль поместили на штрафстоянку.