Жители Шымкента пожаловались на дефицит транспортных карт «Толем».

В компании признались, к такому ажиотажу, действительно, не были готовы. Карт не хватило, сейчас приходится довыпускать — до 20 тысяч карт в день.

«Мы и ранее объявляли, что в день, когда внедрят дифтариф, выстроится большая очередь это и в практике больших городов, но сколько людей не предупреждай, все равно эта проблема у нас происходит. И в других городах тоже. Дефицит связан с тем, что в один день горожане начали обращаться за картой, физически завод не успевает выпускать карты», — рассказал Ерлан НУРЛАНУЛЫ, заместитель директора «КазСмартТранс».

Анастасия Новикова